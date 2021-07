Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Wohnung- Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

In der Zeit vom Freitag, 18.00 Uhr bis Samstag, 15.00 Uhr versuchten sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ilmenauer Karl-Liebknecht-Straße zu verschaffen. Hierbei wurde die Türzarge der Wohnungstür beschädigt, ein Eindringen in die Wohnung gelang den Unbekannten jedoch nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50,- Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Bezugsnummer 0169170-2021 bei der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau zu melden. (dl)

