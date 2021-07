Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrüche in Postverteilungszentren

Emleben / Ohrdruf (ots)

Unbekannte Täter gelangten am frühen Samstagmorgen zwischen 3 Uhr und 6 Uhr gewaltsam in die Postverteilungszentren in Emleben und Ohrdruf und verursachten hohen Sachschaden. Im Inneren wurden sogar Wertgelasse mittels mitgebrachter Technik gewaltsam geöffnet. Da jedoch weder Geld noch Wertgegenstände zu erbeuten waren blieben die Täter erfolglos und flüchteten unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gotha unter 03621/78-1424 entgegen. (ms)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell