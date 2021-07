Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trickreicher Handydiebstahl - Zeugensuche

Gotha (ots)

Am Freitagnachmittag kurz nach 16 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter in einen neu eröffneten Technikmarkt im Gewerbegebiet Gotha-Süd und ließ sich durch einen Mitarbeiter ein neues Apple iPhone 12 Pro Max 128 GB in blau vorführen. Nach der gemeinsamen Besichtigung sollte das Gerät wieder verpackt werden, wobei der Täter das Mobiltelefon unbemerkt einsteckte und anschließend den Markt verließ. Das erbeutete Handy hat einen Wert von 1.189 Euro. Der Täter wird als männlich, 30 bis 40 Jahre alt, ca. 170cm groß, mit kräftiger Gestalt, kurzen schwarzen Haaren und südländischem Hautton beschrieben. Dieser soll mit einem dunklen T-Shirt und blauer Jeanshose bekleidet gewesen sein. Wer Angaben zur Person, zur Fluchtrichtung bzw. -fahrzeug oder zum Verbleib des Mobiltelefons machen kann wird gebeten sich bei der Polizei Gotha unter 03621/78-1124 mit der Bezugsnummer 168691 zu melden. (ms)

