Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erfolgloser Einbruchsversuch - Hoher Sachschaden

Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte verursachten bei dem vergeblichen Versuch in einen Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße einzudringen erheblichen Sachschaden. Zwischen dem 17.07.2021, gegen 20.15 Uhr und dem 19.07.2021, gegen 20.00 Uhr machten sich die Täter gewaltsam an einem Zugang zu schaffen. Dabei entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 3.000 Euro. Es gelang den Personen offenbar nicht in den Markt zu gelangen. Die Polizei sucht Zeugen dieses Sachverhalts und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0168301/2021) entgegen. (db)

