Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht im Straßenverkehr

Ilmenau (ots)

Für einen 40-jährigen Fahrer eines VW endete die Fahrt am gestrigen Tag, gegen 18.40 Uhr, unerwartet in der Poststraße. Polizisten stoppen das Fahrzeug und führten eine Verkehrskontrolle durch. Ein Drogenvortest zeigte dabei eine mögliche Beeinflussung durch Amphetamin bzw. Methamphetamin an. Die Fahrt führte den 40-Jährigen dann zur Blutentnahme und ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. (db)

