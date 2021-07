Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Unfallflucht

Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots)

Am 22.07.2021 kam es zwischen 14.45 Uhr und 21.00 Uhr in der Splitterstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Geschädigte parkte sein Fahrzeug, einen historischen Audi, am Fahrbahnrand und stellte bei seiner Rückkehr Schäden an der linken Fahrzeugseite fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Der Verursacher flüchtete nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Gotha ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 unter Angabe der Hinweisnummer 0167889/2021 zu melden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell