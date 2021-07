Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Höchstgeschwindigkeit fast verdoppelt

Westhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Die Gothaer Polizei führte gestern von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der B247 zwischen Westhausen und dem Ascharaer Kreuz durch. In diesen fünf Stunden passierten ca. 1.500 Fahrzeuge die Messstelle, wobei acht Fahrzeugführer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h überschritten. Ein Fahrzeug fiel besonders auf. Der Fahrer wurde mit 198 km/h gemessen, er fuhr also fast doppelt so schnell wie erlaubt. Ihn erwartet ein Fahrverbot und ein nicht unerhebliches Bußgeld. (db)

