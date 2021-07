Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Drogerie - Täter festgenommen

Gotha (ots)

Am Mittwoch, gegen 13.00 Uhr, entwendete ein 37-Jähriger aus einer Drogerie in der Gothaer Innenstadt mehrere Flaschen Parfum im Gesamtwert von 498 Euro. Als er den Laden verlassen wollte, versuchten drei Personen den Dieb aufzuhalten. Der 37-Jährige griff die Personen an, wobei sich eine 47-Jahre alte Frau verletzte. Sie musste medizinisch behandelt werden. Dem Täter gelang die Flucht, wobei die hinzugezogenen Polizisten umgehend die Ermittlungen aufnahmen. Die Identität und der Aufenthaltsort wurden schnell ermittelt und im Ergebnis konnte der Mann vorläufig festgenommen werden. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin bzw. Methamphetamin. Die anschließende Vorführung beim Haftrichter führte zu einem Haftbefehl, er wurde in eine Haftanstalt überführt. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls gegen den amtsbekannten Mann. (db)

