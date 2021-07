Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeieinsatz am Tivoli

Gotha (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 04.00 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz "Am Tivoli". Ausgangspunkt war eine Gefahrensituation, welche von einem 25-Jährigen ausging, der sich in einer Wohnung aufhielt. Neben den Beamtinnen und Beamten der Gothaer Polizei waren Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamts im Einsatz. Kurz vor 06.00 Uhr konnte die Person in Gewahrsam genommen werden. Er wies Verletzungen auf, die er sich offenbar eigenhändig zugefügt hatte. Eine 22 Jahre alte Frau wurde ebenfalls leicht verletzt. Der 25-Jährige befindet sich derzeit in einem Fachklinikum. (db)

