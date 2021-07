Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Gotha (ots)

Am 21.07.21 ereignete sich in den Mittagsstunden ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw. Der 77-Jährige Hyundai-Fahrer befuhr die Salzgitterstraße in Gotha, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Fahnenmast eines Autohauses. Der Fahnenmast stürzte in Folge dessen auf ein Verkaufsfahrzeug des Autohauses. Es entstand bei dem Unfall ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3000 Euro. Der Fahrer und die 75-Jährige Mitinsassin wurden leicht verletzt ins Helios-Klinikum nach Gotha verbracht. (rz)

