Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dieselkraftstoff aus einem Bagger entwendet

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots)

Am gestrigen Tag wurde zur Anzeige gebracht, dass am Montag in der Zeit von 16 - 18 Uhr der oder die unbekannten Täter in Rudisleben, Hinterm Stadion, auf einer Baustelle den Tankverschluss eines abgestellten Baggers widerrechtlich öffneten. Aus dem Tank wurden insgesamt ca. 70 Liter Dieselkraftstoff entwendet, sodass ein Beuteschaden in Höhe von ca. 100 Euro entstand. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht nun aktuell Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03677-601-124 (Bezugsnummer 0165076/2021) entgegen. (rz)

