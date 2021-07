Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch ins Freibad

Finsterbergen, Gotha (ots)

In der Zeit vom 18.07.21, 19:00 Uhr bis 20.07.21, 13:00 Uhr versuchten der oder die unbekannten Täter die Eingangstür des Freibades in Finsterbergen aufzubrechen. Der Versuch misslang, sodass man sich dazu entschied, die Umzäunung zu übersteigen, um auf das Gelände zu gelangen. Fortfolgend beabsichtigten der oder die Täter einen Imbiss auf dem Gelände des Freibades aufzubrechen. Auch dieser Versuch misslang. Schlussendlich ist ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro zu beanstanden. Die Polizei Gotha sucht aktuell Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0165408/2021) entgegen. (rz)

