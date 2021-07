Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unbekannter wirft Scheibe eines Getränkemarktes ein

Thal (Ruhla), Wartburgkreis (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit in einem Fall der Sachbeschädigung an einem Getränkemarkt in Thal (Ruhla). Ein Unbekannter warf in der Zeit vom Montag zu Dienstag mit einem Stein gegen die Scheibe des Marktes, wodurch ein Loch entstand. Das Tatmittel wurde vor Ort zurückgelassen und nun kriminaltechnisch auf Spuren untersucht. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei Eisenach sucht nun Zeugen und nimmt entsprechende Hinweise entgegen. (rz)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell