Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall durch Gefahrenbremsung verhindert

Wahlwinkel (Landkreis Gotha) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag fuhr ein 63-Jähriger gegen 23.15 Uhr mit seinem Mercedes offenbar betrunken durch Wahlwinkel. Im Rahmen des folgenden Polizeieinsatzes konnte der Fahrer ermittelt werden. Ein Atemalkoholtest führte zum Wert von über 1,8 Promille (OTS vom 18.07.2021 - In Schlangenlinien unterwegs). Der Fahrer kam nach Zeugenhinweisen aus Richtung Leina und bog in Wahlwinkel in Richtung Schnepfenthal ab. Hierbei kam ihm ein Unbekannter entgegen, welcher in Richtung Leina fuhr. Der Vorfahrtsberechtigte musste umgehend eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden. Die Polizei sucht nun diesen unbekannten Fahrzeugführer. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0162203/2021) entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell