Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Suche nach vermisster Person

Elgersburg (Ilm-Kreis) (ots)

Die Polizei Ilmenau sucht seit gestern Abend den 85 Jahre alten Raimund Senglaub. Herr Senglaub wurde letztmalig am 18.07.2021 gegen 08.30 Uhr an seiner Wohnanschrift in Elgersburg gesehen. Er hat kurze, graue Haare und trägt vermutlich eine Brille. Weitere Details zu seiner Kleidung liegen nicht vor. Herr Senglaub ist auf Medikamente angewiesen und braucht Hilfe. Derzeit sind neben Polizeikräften, eine Drohne sowie die Rettungshundestaffel Marlishausen im Einsatz. Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Suche nach dem 85-Jährigen. Sollten Sie Informationen über den aktuellen Aufenthaltsort haben, melden Sie sich umgehend bei der Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der Bildaufnahme liegen vor. (db)

