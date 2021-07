Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall zwischen PKW und Motorrad

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern, gegen 17.00 Uhr, stießen in der Martinrodaer Straße ein PKW und ein Motorrad zusammen. Der 67 Jahre alte Fahrer eines Opel fuhr von einem Grundstück auf die Martinrodaer Straße und folgend kam es zum Zusammenstoß mit der Ducati eines 46-Jährigen, welcher auf der Martinrodaer Straße fuhr. Der Motorradfahrer kam zu Fall und verletzte sich. Er musste im Krankenhaus medizinisch behandelt werden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt in Summe ca. 3.500 Euro. Für die Zeit der Fahrzeugbergung kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. (db)

