Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gewahrsam nach Ruhestörung

Marlishausen (Ilm-Kreis) (ots)

In der zurückliegenden Nacht, gegen 00.45 Uhr, erhielt die Polizei Ilmenau die Information über eine Person, welche sich "An der Kaufhalle" lautstark artikulieren soll. Anwohner hatten sich beschwert. Als Polizisten vor Ort ankamen, trafen sie auf einen amtsbekannten 34-Jährigen. Er hatte sich offenbar aufgrund erheblicher Alkoholisierung aus seiner Wohnung ausgesperrt. Er ließ sich nicht beruhigen und musste letztlich in Gewahrsam genommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Heute Morgen konnte der Herr die PI Arnstadt-Ilmenau wieder verlassen. (db)

