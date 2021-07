Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Straße abgekommen

Gräfinau-Angstedt (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen befuhr ein 25-Jähriger mit seinem VW die K53 zwischen Gehren und Gräfinau-Angstedt und kam in einer Kurve aus ungeklärter Ursache von der Straße ab. Er überschlug sich folgend mehrfach und verletzte sich dabei schwer und kam ins Krankenhaus. Am PKW entstanden Schäden in fünfstelliger Höhe. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung kam es im Bereich zu Verkehrsbehinderungen. (db)

