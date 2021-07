Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Gemeinschaftsunterkunft - ERGÄNZUNG

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr erhielten heute Morgen die Information über ein Brandgeschehen in der Karl-Liebknecht-Straße. Gegen 06.30 Uhr brach in der Gemeinschaftsunterkunft ein Feuer aus (vgl. OTS vom 19.07.2021 - Brand in Gemeinschaftsunterkunft). Insgesamt wurden 116 Personen aus der Unterkunft evakuiert, wovon 78 in einer nahegelegenen Turnhalle untergebracht wurden. Acht Personen verletzten sich und kamen ins Krankenhaus. Durch den Brand wurde ein Teil des Gebäudes unbewohnbar, sodass 15 Personen nicht zurückkehren konnten und eine neue Unterkunft erhielten. Der Sachschaden kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen werden aktuell durch die Kriminalpolizei Gotha geführt. Der Tatverdacht der Brandstiftung richtet sich gegen einen 34-Jährigen (ivorisch). (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell