Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Krauthausen (Wartburgkreis) (ots)

Am 16.07.2021, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 18:45 Uhr drangen unbekannte Täter, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Unterstraße ein. Aus dem Gebäude wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 zu melden (Bezugsnummer 0162075/2021). (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell