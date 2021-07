Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gotha (ots)

Gestern kam es zwischen 09.00 Uhr und 16.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Friedrich-Ebert-Straße im Bereich der Gartenanlage Panorama. Die Geschädigte parkte ihren VW mit dem Heck in Richtung Straße und im Tagesverlauf kam es zur Kollision, wobei Sachschaden am VW entstand. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht derzeit Zeugen. Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0163094/2021) entgegen. (db)

