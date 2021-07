Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer gestürzt

Schwarzhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern kam es gegen 11.55 Uhr auf der K11 zwischen Sondra und Schwarzhausen zu einem Verkehrsunfall. In einer Rechtkurve verlor eine 11 Jahre alte Radlerin, als Teil einer Gruppe von Fahrradfahrern, die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte. Infolge dessen kam eine 41-Jährige ebenfalls zu Fall. Beide Personen verletzten sich und kamen ins Krankenhaus. An beiden Fahrrädern entstand erheblicher Sachschaden in einer Höhe von ca. 5.000 Euro. (db)

