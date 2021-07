Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Gemeinschaftsunterkunft

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen kam es gegen 06.30 Uhr in der Gemeinschaftsunterkunft in der Karl-Liebknecht-Straße zum Brandausbruch. Die Feuerwehr nahm umgehend die Brandbekämpfung auf, zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Löscharbeiten abgeschlossen. Ungefähr 80 Personen wurden aus dem Gebäude evakuiert und zunächst in einer nahegelegenen Turnhalle untergebracht. Die Ursache des Brandausbruchs, die Zahl der Verletzten sowie der entstandene Sachschaden sind Gegenstand der Ermittlungen. Derzeit wird wegen Brandstiftung ermittelt, ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. (db)

