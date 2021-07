Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Scooter ohne Versicherungsschutz und Fahrer unter Drogeneinfluss

Eisenach (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag kontrollierten Polizeibeamte in der Straße "Am Köpping" einen 18- jährigen sowie einen 17-jährigen E-Scooter Fahrer. Es stellte sich heraus, dass beide ihre Fahrzeug ohne den gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum führten. Ferner standen beide unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen beide Personen wurden Verkehrsstrafanzeigen erstattet. (sk)

