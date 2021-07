Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Sozius

Döllstädt - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und einem Sachschaden von circa 400 Euro kam es am Samstag, gegen 17.30 Uhr auf dem Radweg zwischen Dachwig und Döllstädt. Ein 16-jähriger Mopedfahrer kam in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei verletzte sich der Fahrer leicht, sein 13-jähriger Mitfahrer blieb unverletzt. An der Aprilia entstand Schachschaden. (sus)

