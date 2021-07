Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrecher an Haustür gescheitert - Zeugen gesucht

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Zwischen dem 20.06.2021 und 17.07.2021 versuchten bislang unbekannte Täter in der Julius-Böttcher-Straße in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Dank der guten Hauseingangstür misslang der Versuch in das Innere des Hauses zu gelangen. An der Tür entstand jedoch ein Sachschaden von circa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Gotha (Tel. 03621/781124) unter der Bezugsnummer 0162560/2021 entgegen. (sus)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell