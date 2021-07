Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad entwendet - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht zum 17.07.2021 wurde durch Unbekannte in der Reuterstraße aus einem Keller ein Fahrrad eines 35-Jährigen entwendet. Das 29 Zoll große Bike der Marke "Radon ZR team" ist anthrazit/rot und hat einen Wert von 999 Euro. An der Hauseingangstür entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Gotha (Tel. 03621/781124) unter der Bezugsnummer 0162341/2021 entgegen. (sus)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell