Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: mehrfach Briefkästen aufgebrochen

Ilmenau (ots)

An einem Geschäftsgebäude in der Ziolkowskistraße, in welchem sich auch ein Bäcker und ein Fleischer befindet, wurde in den vergangenen Tagen mehrfach die dort angebrachten Briefkästen aufgebrochen. Was genau das Ziel des Einbrechers war, muss noch ermittelt werden. Es wurde jede Menge Post zurückgelassen, Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ilmenau unter Tel: 03677-601124 unter Angabe der Fall-Nummer 162548 zu melden.(ef)

