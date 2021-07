Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Im Kaufland Geld aus Ladenkasse gestohlen

Arnstadt (ots)

Am Freitagnachmittag kam es im Kaufland gg. 16:20 Uhr am Kiosk zu einem Diebstahl von Bargeld. Ein Frau hatte die Verkäuferin abgelenkt und diese Gelegenheit nutzte ein Mann zum Griff in die Kasse. Ob das Pärchen zusammengehört, wer die Personen waren und wohin sie verschwanden, wird durch die Polizei derzeit noch ermittelt, eine Anzeige wurde erstattet. (ef)

