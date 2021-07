Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogenbesitz

Eisenach (ots)

Im Laufe des Wochenendes konnten bei verschiedenen Personen im Zuge von Personenkontrollen Kleinstmengen von Betäubungsmitteln festgestellt und beschlagnahmt werden. So konnte am späten Abend des Samstages, bei einer männlichen Person, in der Herrenmühlenstraße Haschisch aufgefunden werden. Ferner wurden am Sonntag, kurz nach Mitternacht, bei einer männlichen Person im Bereich der Kasseler Straße eine kleine Menge Crystal sowie Marihuana aufgefunden. Schlussendlich konnten am Sonntagmorgen, abermals bei einer männlichen Person, abermals eine Kleinstmenge Crystal sowie Marihuana aufgefunden werden. Gegen die 3 Personen wurden Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.(sk)

