Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgänger verletzt

Gotha (ots)

Am Freitagabend gegen 21:45 Uhr liefen vier Person auf dem rechten Gehweg der Hersdorfstraße in Gotha in Richtung Kindleber Straße. Die Personen beabsichtigten die Straße zu wechseln. Aus Richtung Gartenstraße näherte sich ein Transporter mit einem Anhänger. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte eine 20 Jährige mit dem Anhänger des Transporters und kam zu Fall. Der Transporter setze seine Fahrt fort, wahrscheinlich auch, weil der Fahrer von dem Zusammenstoß nichts bemerkte. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Unfalls und appelliert an die Vernunft des Transporterfahrers, sich bei der Polizei zu melden. Az 0162144/2021 (ri)

