Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Hirn

Gotha (ots)

... war wohl ein Jugendlicher am Altstadtforum von Gotha am gestrigen Freitagabend. Ohne jede Not und keinem Respekt vor fremden Eigentum bemächtigte sich der Jugendliche eines Stuhles von einer ansässigen Bäckerei und schlug diesen kurze Zeit später gegen eine Hauswand eines benachbarten Gebäudes, welche beschädigt wurde. Das Früchtchen wurde mit besten Grüßen an die Mutter übergeben. (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell