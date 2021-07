Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Suche nach Zeugen

Gotha (ots)

In den vergangen Tagen kam es im Ostviertel von Gotha vermehrt zu gewaltsamen Öffnungen von Pkw's. Der oder die Täter verursachten hierbei zumeist erheblichen Sachschaden an den Fahrzeugen. In einem Fall wurden diverse Sachen aus dem Kofferraum gestohlen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 8000 EUR. Die Polizei Gotha sucht dringend Zeugen, welche zur Aufklärung der Fahrzeugaufbrüche beitragen können. Az 0162071/2021 (ri)

