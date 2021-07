Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad aus PKW gestohlen - Zeugen gesucht

Sonneborn (Landkreis Gotha) (ots)

Die Gothaer Polizei sucht derzeit Zeugen nach einem Fahrraddiebstahl aus einem PKW. Das Fahrzeug, ein Citroen, stand auf einem Firmenparkplatz "Am Arzbach" und zwischen gestern Abend, gegen 21.50 Uhr, und heute Morgen, gegen 03.40 Uhr, öffnete der Täter das Fahrzeug gewaltsam und entwendete das hochwertige E-Bike der Marke Scott in den Farben orange-türkis. Der Wert liegt bei ca. 6.000 Euro. Der Sachschaden am Auto konnte auf ca. 200 Euro beziffert werden. Hinweise zur Tat, zum Täter oder zum Verbleib des Beuteguts nimmt die Gothaer Polizei unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0161222/2021) entgegen. (db)

