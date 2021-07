Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: PKW aufgebrochen - Kleidung und Kamera gestohlen

Gotha (ots)

Zwischen gestern 16.30 Uhr und heute 09.30 Uhr öffnete eine derzeit Unbekannte Person gewaltsam den Daimer eines 79-Jährigen. Das Fahrzeug stand in einer frei zugänglichen Tiefgarage in der Weimarer Straße. Der Täter erbeutete aus dem Innenraum eine Digitalkamera sowie Kleidung im Wert von ca. 250 Euro. Durch den Aufbruch entstand erheblicher Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von 2.000 Euro. Die Polizei sucht derzeit Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0161738/2021) entgegen. (db)

