Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Gotha (ots)

Zwischen gestern Abend, gegen 19.50 Uhr, und heute Morgen, gegen 05.45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem geparkten PKW in der Bertha-Schneyer-Straße. Der Täter entwendete aus dem Ford Bargeld in dreistelliger Höhe. Die Schäden am Fahrzeug belaufen sich auf ca. 1000 Euro. Die Polizei derzeit Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Die Gothaer Polizei ist unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0161314/2021) erreichbar. (db)

