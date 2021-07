Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Dachwig (Landkreis Gotha) (ots)

Die Gothaer Polizei ermittelt nach einem Verkehrsunfall am 05.07.2021, gegen 06.45 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungstand waren beide Beteiligte auf der B176 aus Richtung Dachwig kommend in Richtung Erfurt unterwegs und fuhren hinter einem LKW. Ein 74-Jähriger leitete mit seinem VW einen Überholvorgang ein, er beabsichtige den vor ihm fahrenden unbekannten PKW und den LKW zu überholen. Dabei kam es zur Kollision. Der VW befand sich zur Unfallzeit auf der Höhe des unbekannten Fahrzeugs, als dieser offenbar ebenfalls zum Überholen ansetzte. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, wobei am VW Sachschaden entstand. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls und bittet um Hinweise über das andere beteiligte Fahrzeug oder dessen Fahrer unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0151057/2021). Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen weißen PKW gehandelt haben. (db)

