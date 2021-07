Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Böhlen (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern, gegen 23.50 Uhr, kam es auf der L2648 zwischen Böhlen und Schwarzmühle zu einem Unfall. Ein 26 Jahre alter Mann verlor in einer Kurve aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen VW und kollidiert mit der Leitplanke. Hierbei entstand am Fahrzeug erheblicher Sachschaden in einer Höhe von ca. 20.000 Euro. Die Leitplanke wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Glücklicherweise blieben der Fahrer und seine Mitfahrer alle unverletzt. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell