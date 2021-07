Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall zwischen Motorradfahrern

Schwabhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern stießen gegen 18.00 Uhr auf der L1026 zwischen Wechmar und Schwabhausen zwei Motorräder zusammen. Beide Motorradfahrer waren in Richtung Schwabhausen unterwegs, als der 73-Jährige Fahrer einer Schwalbe nach links abbog. In der Folge kam zum Zusammenstoß mit der Kawasaki eines 23-Jährigen, welcher zuvor hinter dem anderen Beteiligten fuhr. Beide Männer kamen zu Fall und verletzten sich schwer. Sie kamen ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (db)

