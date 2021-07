Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall mit Sachschaden

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern, gegen 09.10 Uhr, kam es auf der L1047 ziwschen der Hohen Tanne und der Ortlage Möhrenbach zu einem Wildunfall. Ein 58-Jähriger stieß mit seinem Renault mit einem querenden Reh zusammen. Das Tier verendete am Unfallort. Am Fahrzeug entstand Sachschaden im Frontbereich in einer Höhe von ca. 2000 Euro. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell