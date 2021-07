Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrollen führen zu Verstößen

Wartburgkreis (ots)

Gestern, gegen 09.30 Uhr, kontrollierten Beamte der PI Eisenach eine 27 Jahre alte PKW-Fahrerin in Wutha-Farnroda. Ein Drogenvortest führte zum Verdacht der Beeinflussung durch Amphetamin bzw. Methamphetamin. In Eisenach stoppten die Beamten gegen 16.00 Uhr einen Seat in der Lucas-Cranach-Straße. Ein Drogenvortest reagierte bei dem 33-Jährigen positiv auf Amphetamin/Methamphetamin und Cannabis. In beiden Fällen folgte die Blutentnahme und die Einleitung eines Verfahrens. (db)

