Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladendiebe flüchten

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Tag entwendeten derzeit Unbekannte Spirituosen aus einem Lebensmittelmarkt in der Stadttilmer Straße. Der Diebstahl fand gegen 13.00 Uhr statt und ein Mitarbeiter und Zeuge versuchten die Täter zu ergreifen, was jedoch misslang. Die beiden Personen konnten durch eine angrenzende Gartenanlage flüchten, das Beutegut ließen sie zurück. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0159850/2021) entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell