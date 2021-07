Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ilmenau (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 17.30 Uhr am Kirchplatz zum Zusammenstoß zweier PKW. Ein 23-Jähriger kollidierte mit seinem Peugeot mit dem Audi eines 42-Jährigen. Der Sachschaden beträgt in Summe ca. 8000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, Personen wurden nicht verletzt. (db)

