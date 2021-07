Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnungsbrand - 70-Jähriger verletzt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 07.30 Uhr zu einem Brandausbruch in einer Wohnung in der Straße "An der Weise". Die hinzugezogene Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte den Übergriff auf andere Wohneinheiten. Der 70 Jahre alte Bewohner konnte aus der Wohnung gerettet werden. Der Mann, welcher auch Stichverletzungen aufwies, kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Ursache des Brandgeschehens, der entstandene Sachschaden sowie die Herkunft der Verletzungen sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen, welche die Kriminalpolizei Gotha führt. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind der Polizei keine Hinweise bekannt, die den Verdacht der Fremdeinwirkung zulassen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell