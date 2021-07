Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit hohem Sachschaden

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 18.00 Uhr im Bereich der Kreuzung Ruhlaer Straße/Am Rotberg/Am Schunkenhof zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-Jährige kollidierte mit ihrem Peugeot mit dem Mitsubishi eines 66-Jährigen. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 9000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (db)

