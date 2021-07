Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gartenhütte abgebrannt

Bücheloh (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 17.30 Uhr in der Neuen Straße zum Brand eines Gartenhauses. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer zwar löschen, jedoch brannte die Gartenhütte ab. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Personen wurden durch die Brand nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache sind nicht abgeschlossen, jedoch kann eine wetterbedingte Ursache nicht ausgeschlossen werden. (db)

