Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

L 3087 Griesheim (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Tag befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Ford die L 3087 zwischen Stadtilm und Griesheim. Gegen 17.20 Uhr kam er in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit der Leitplanke. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1500,- EUR, der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Fahrzeugführer 1,55 Promille Alkohol in der Atemluft hatte und für den Ford kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Der 57-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde zu Beweiszwecken auch eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. (mb)

