Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Gotha (ots)

Am gestrigen Tag beobachtete ein Passant gegen 17.00 Uhr einen Verkehrsunfall in der Langensalzaer Straße. Ein 50-Jähriger kam mit seinem VW von der Fahrbahn ab, kollidierte in der Folge mit mehreren Warnbaken und entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. Dem Zeugen gelang es den Fahrzeugführer bis zum Eintreffen der Polizeibeamten zu verfolgen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden. Der VW-Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Es entstand entsprechender Sachschaden. (mb)

