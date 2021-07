Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Geratal (Ilm-Kreis) (ots)

Am Sonntag beschädigten Unbekannte im Zeitraum von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr einen Opel, welcher auf einem Parkplatz in der Ortslage Neusiß abgestellt war. Die Täter beschädigten den Lack des Fahrzeugs und verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen (Bezugsnummer 0156877/2021). (mb)

