Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Moped gestohlen und wieder aufgefunden

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Ein nicht fahrbereites Moped der Marke Simson wurde in der Nacht von Freitag zu Samstag in der Herbsleber Straße vor einem Mehrfamilienhaus gestohlen. Am Sontagmorgen erreichte die Gothaer Polizei eine Mitteilung eines Zeugen, welcher ein Krad in der Nähe der verlängerten Mühlhäuser Straße aufgefunden hatte. Auf Grund von Individualmerkmalen konnte das Gefährt dem zuvor begangenen Diebstahl zugeordnet und dem Eigentümer umgehend zurück gegeben werden. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell